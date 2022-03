Spatenstich zum Duisburg Gateway Terminal : Hendrik Wüst: „Die Kohle geht, der Wasserstoff kommt“

Duisburg Zum Spatenstich für das klimaneutrale Duisburg Gateway Terminal kamen auch Ministerpräsident Hendrik Wüst und Staatssekretär Oliver Krischer. Die Kapazitäten des Hafens erhöhen sich durch die klimaneutrale neue Umschlagsmöglichkeit deutlich.

Das Duisburg Gateway Terminal (DGT) soll das größte seiner Art im europäischen Binnenland werden und setzt dabei auf Klimaneutralität. Auf der Kohleninsel, wo seit 1908 das „schwarze Gold“ umgeschlagen wurde, setzt man künftig auf Wasserstoff als Energieträger. „Die Kohle geht, der Wasserstoff kommt“, so Wüst. Denn der Betrieb des Container-Terminals ist eingebunden in das Energiesystem „Enerport II“, das auf Brennstoffzellen-Lösungen und Wasserstoff-Blockheizkraftwerke setzt. Diese Mikro-Kraftwerke sind mit Brennstoffzellenmodulen von Rolls-Royce Power Systems in Standardcontainern installiert und so optisch kaum von den übrigen Containern zu unterscheiden, berichtete DGT-Geschäftsführer Christoph Kahlert. Die mit Wasserstoff betriebenen Brennzellen erbringen zusammen 1,5 Megawatt Leistung, wie Projektleiter Alexander Garbar erläuterte. Das würde im Normalfall schon den Strombedarf von 3500 Einfamilienhäusern decken. Die beiden mit Wasserstoffmotoren betriebenen Blockheizkraftwerke sorgen für weitere zwei Megawatt Leistung. Dazu kommen noch Photovoltaikanlagen. Mit großen Batterien soll die benötigte Energie zwischengespeichert werden. „Wenn alle sechs Portalkräne des Terminals gleichzeitig Container bewegen, dann müssen wir Energiespitzen abdecken, ansonsten werden deutlich weniger gebraucht“, so Garbar.