Bank zieht Bilanz Sparkasse Duisburg zeigt sich zufrieden mit Geschäftsjahr 2023

Konten und Kunden Die Sparkasse hat die bereits bis 2025 gültige Preisgarantie für Giropreise um ein Jahr verlängert. Die Zahl der Girokonten stieg um etwa 3200 und lag im vergangenen Jahr bei 274.500 in Duisburg und Kamp-Lintfort. Auch sind insgesamt mehr Kreditkarten der Bank im Umlauf, rund 58.000. Eine oft beschworene Verlagerung des Bankgeschäfts auf Online-Banken lasse sich so also in Duisburg nicht erkennen, heißt es. Wegen stark steigender Lebenserhaltungskosten sind die Einlagen der Sparkasse jedoch von 5,3 auf 5,1 Milliarden Euro zurückgegangen.