Sparkassenfest : Sparer können auch mal feiern

Das Bürgerfest, das von morgens bis zum frühen Abend veranstaltet wurde, erwies sich auch als Treffen der Generationen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am Sonntag feierte die Sparkasse mit einem großen Sommerfest auf der Königstraße den Höhepunkt ihres Jubiläumsjahres. Neben viel Musik traten auf der großen Showbühne auch bekannte Kabarettisten der Stadt auf.

Von Vincent Rastfeld

Ein ganzes Jahr lang durchfeiern ist nicht für jeden etwas, besonders wenn derjenige grade 175 Jahre alt geworden ist. Der Sparkasse Duisburg macht das aber nichts aus. Bereits im Februar begann sie die Festlichkeiten zu ihrem 175. Geburtstag mit einem Wintergrillen, gefolgt von einem großen Engagement an Karneval, der in diesem Jahr auf ihren exakten Geburtstag, den 4. März fiel. Am Sonntag machte sich die Sparkasse mit einem Sommerfest in der Innenstadt nun das größte Geschenk.

Das Herzstück der Feierlichkeiten bildete die große Bühne vor dem City Palais mit dem runden, von weitem sichtbaren Sonnendach davor. Ab 11 Uhr konnte die Sparkasse ein buntes Programm aufbieten. Von den Duisburger Philharmonikern am Vormittag, über die Deutsche-Welle-Gruppe „Die goldenen Reiter unplugged“ und die Coverband „Granufunk“ am Mittag zählten auch die drei Kabarettisten Kai Magnus Sting, Abdelkarim und Markus Krebs zum Aufgebot der Veranstalter. Durch das reichhaltige Programm führte Fernsehmoderatorin Jessika Westen.

Info Eine Plattform zum Spendensammeln Das Projekt „Gut für Duisburg und Kamp-Lintfort“ bietet eine Plattform zum Spendensammeln und lockt im Jubiläumsjahr mit einem Bonus: Wer es schafft 1000 Euro an Spenden zu sammeln, bekommt von uns weitere 1000 Euro oben drauf. Das Ziel des Projektes ist es, so heißt es bei der Sparkasse, das Spendensammeln so transparent wie möglich zu gestalten und Gutes für die Region zu unterstützen.

Vom City Palais bis zu ihrer Hauptstelle auf der Königstraße reihten sich neben Essenständen, zahlreiche Vereine und Projekte, die von der Sparkasse gefördert oder unterstützt werden. So waren zum Beispiel neben einem Stand des MSV Duisburg auch beide Duisburger Wasserball-Bundesligisten, der ASCD und der DSV98 mit einem eigenen Stand vertreten. „Wir sind hier natürlich auch um potenzielle Mitglieder kennen zu lernen, aber in erster Linie wollen wir hier mit den Leuten eine gute Zeit verbringen,“ so Gabriel Dostlebe und Mika Van Anholt vom DSV98. Die beiden Wasserballer zeigten sich auf der Kö immer wieder in ihrer vollen Sportkleidung und sorgten damit für nicht wenige erstaunte Gesichter. Neben den Wasserballern präsentierte sich auch der Duisburger Hockeyverein Club Raffelberg und bot den kleinen Gästen einen Parkour auf dem sie ihr Können testen konnten. Dazu gab es auf der gesamten Fläche der schwebenden Gärten eine große Auswahl an Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Gabelstaplerparkour, Paddelboote oder auch eine Hüpfburg.

„Wir wollten ein Fest mit allen Duisburgern feiern, nicht nur mit einem kleinen, exklusiven Teil,“ sagte Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg. Er betonte besonders das große Engagement der Sparkasse für lokale und regionale Vereine sowie gemeinnützige Projekte. „Wir haben allein in diesem Jahr insgesamt 4,4 Millionen Euro in gemeinnützige Projekte gespendet. Sich in der Region zu engagieren macht einen großen Teil unserer Identität aus.“ Doch auch Bonn weiß, dass nicht alles nur eitel Sonnenschein ist. „Wir haben uns im Vorhinein ernsthaft überlegt ob es richtig ist, ein so großes Fest zu organisieren, wenn viele Sparer momentan unzufrieden sind angesichts der niedrigen Zinsen. Aber am Ende bin freue ich mich sehr, dass wir uns dafür entschieden haben und ein so tolles Programm auf die Beine stellen konnten.“