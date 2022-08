Musik, Walk und Duisburger Dönekes : Sparkasse Duisburg lädt zum Kulturtag ein

Duisburg Die Sparkasse Duisburg lädt zum ersten „Duisburger Kulturtag“ ein. Der Kulturtag findet am Sonntag, 11. September, mit rund 100 Musikern statt. Die Sparkasse möchte mit diesem Tag nicht nur die Künstler aus Duisburg unterstützen, sondern auch die akustischen Besonderheiten der Duisburger Denkmäler präsentieren.

An dem Sonntag gibt es insgesamt fünf „Kulturgänge“, an denen jeweils 30 Personen teilnehmen können. Auf einer Wegstrecke von 3,5 Kilometern führt ein Stadtguide die Gruppen in der Liebfrauenkirche, in die St.Joseph Kirche am Dellplatz, in die Marienkirche, in die Salvatorkirche sowie in die Karmelkirche.