Neuer Mieter im alten C&A-Haus : Spa-Anbieter myWellness öffnet am Samstag im Kubikk

Duisburg Der Spa-Anbieter „myWellness“ zieht ins alte C&A-Haus an der Münzstraße. Kunden können dort ab dem Wochenende ihre eigene Privat-Sauna buchen – inklusive Whirpool und Wasserbett. Bis Ende Februar sind allerdings alle Termine ausgebucht.

Kunden können bei myWellness in 15 privaten Suiten im Whirlpool, einem Dampfbad oder verschiedenen Saunen entspannen. Thomas Kanitz, Geschäftsführender Gesellschafter der Kette, die in Duisburg nun ihre achte Filiale eröffnet, war am Mittwoch zusammen mit Kubikk-Vermarkter Bernd-Claas Gesterkamp zu Besuch in der Münzstraße. Sein Unternehmen, so sagt er, „revolutioniert die Wellness-Branche.“ Besonders in der Corona-Krise hätten viele Menschen die Vorzüge von einem privaten Spa-Bereich zu schätzen gelernt. So müsse man sich auch nicht mehr nackt vor fremden Gästen zeigen.