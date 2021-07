Was der Sozialverband VdK fordert : Tour entlang des Armutsäquators

Verena Bentele und Horst Vöge (vorn) mit Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Verbandes im Landschaftspark. Foto: Mike Michel

Duisburg Angesichts der Pandemie dürften soziale Themen nicht in den Hintergrund gedrängt werden, fordert der Sozialverband VdK. Wie er dem entgegensteuern will und was er für sozial Benachteiligte jetzt fordert.