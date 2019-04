Präsident des Sozialgerichts : „Ich entscheide nicht allein“

Duisburg Sozialgerichtspräsident Ulrich Scheer hat viele Aufgaben. Er hebt die Teamarbeit hervor und lässt junge Richter bei Einrichtungsbesuchen über den Tellerrand schauen, etwa beim Besuch der Essensausgabe der Tafel.

Geboren in Kleve und aufgewachsen in Moers, kehrte er als Student dem Niederrhein endgültig den Rücken zu. In Münster studierte er Jura, spezialisierte sich auf Sozial- und Arbeitsrecht, weil er es als sehr lebensnah empfand, und blieb der Stadt mit wichtigen Gerichten und Verwaltungseinrichtungen des Landes NRW bis heute als Bürger treu. Seit 29 Jahren pendelt er hin und her, ob er in Köln, in Gelsenkirchen und Essen tätig war oder wie jetzt seit sechs Jahren in Duisburg arbeitet. „Ich bin schon als Schüler gependelt, jeden Tag von Moers zur Schule nach Krefeld“, erzählt Ulrich Scheer. Das blieb bis heute so: Um sieben Uhr morgens geht es aus dem Haus, um 8.30 Uhr ist er bei Gericht an der Mülheimer Straße, „wenn der Zug pünktlich fährt.“