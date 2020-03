Viele Fälle, wenige Richter : Duisburger Sozialgericht an der Belastungsgrenze

Duisburg 13.227 Verfahren und weniger Richterstellen – das Duisburger Sozialgericht sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die Duisburger beschäftigen die Richter vor allem mit Hartz-IV- und Krankenkassenfragen.

Dem Duisburger Sozialgericht steht ein schwieriges Jahr bevor. Ganze sechs von inzwischen noch 46 Richtern haben das Gericht in den vergangenen Monaten verlassen – und das, obwohl sich die Zahl der eingehenden Verfahren auch im vergangenen Jahr wieder auf einem sehr hohen Niveau bewegt hat. In insgesamt 13.227 Fällen wandten sich Privatpersonen oder Institutionen wie Sozialämter, Krankenkassen oder Krankenhäuser an das Gericht, weil sie sich aus dem ein oder anderen Grund ungerecht behandelt fühlten.

„Wir gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Belastung für unsere Richter im kommenden Jahr eher noch zunehmen wird“, sagt Richterin Dina Schneider, Sprecherin des Duisburger Sozialgerichts.

Info Zuständigkeitsbereich und Aufgaben Zuständigkeitsbereich Das Sozialgericht ist für Fälle in Duisburg, Mülheim, Essen und den Kreisen Wesel und Kleve zuständig. In diesem Bereich leben rund 2,4 Millionen Menschen. Aufgaben Das Sozialgericht ist unter anderem zuständig für Rechtsstreitigkeiten in den Bereichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung, Schwerbehindertenrecht, Asylbewerberleistungsrecht und Vetragsarztrecht.

Am häufigsten wurde das Gericht im vergangenen Jahr wegen Hartz-IV-Fragen um eine Entscheidung gebeten. Danach folgten Verfahren im Krankenversicherungswesen. Außerdem eine große Rolle spielten Streitigkeiten im Schwerbehinderten- und Rentenversicherungsrecht. Besonders erfolgreich waren die Kläger dabei allerdings nicht. Nur in 35,5 Prozent der Fälle gingen die Verfahren mit einem Erfolg oder zumindest einem Teilerfolg für die Kläger zu Ende. Urteile wurden gar in nur knapp acht Prozent aller Fälle gesprochen. Die meisten Verfahren vor dem Sozialgericht enden mit Vergleichen oder dem freiwilligen Rückzug der einen oder der anderen Partei.

Allein der Bereich der Hartz-IV-Verfahren machte mit 4991 neuen Fällen einen großen Anteil der Arbeit des Gerichtes aus. „Dabei ging es vor allem um Fragen der Leistungsbewilligung und um Streitigkeiten in Sachen Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung“, sagt Schneider. „Darüber hinaus streiten sich die Parteien häufig unter anderem über die Anrechnung von Einkommen, Leistungen zu Renovierung und Umzug oder Mehrbedarfe zum Beispiel bei teuren Ernährungsbedürfnissen wegen Krankheiten.“

Im Krankenversicherungsbereich kam es besonders zum Jahresende hin noch einmal zu einer Klagewelle. Hintergrund ist das zum 1. Januar in Kraft getretene MDK-Reformgesetz, das unter anderem vorsieht, dass Krankenhäuser künftig einen Erörterungstermin mit der Krankenkasse abgehalten haben müssen, bevor eine Klage zulässig wird. „Das sind natürlich noch einmal größere Hürden, die die Krankenhäuser möglichst vermeiden wollen. Deshalb sind vor Inkrafttreten dieser Regelung viele Klagen in kurzer Zeit eingegangen“, sagt Karl-Dieter te Heesen, Vizepräsident und kommissarischer Leiter des Sozialgerichts. „Bei Streitigkeiten zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern geht es häufig um Erstattungsfragen – zum Beispiel ob es nötig war, einen Patienten länger stationär zu behandeln als normalerweise üblich.“

Bei Schwerbehinderten- und Rentenversicherungsgerichtsbarkeit gab es 2019 diverse Überschneidungen. „Der Behinderungsgrad spielt zum Beispiel bei der Bemessung des möglichen Renteneintrittsalters eine Rolle“, sagt te Heesen. Außerdem hat es dem Jahresbericht zufolge diverse Verfahren gegeben, die sich um die Anerkennung von Erwerbsminderungsrenten beziehungsweise die Nacherhebung von Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung gedreht haben.

Neben der Vielzahl an Verfahren treiben die Richter zwei weitere Entwicklungen um. Zum einen ist da der Zustand des in die Jahre gekommenen Gerichtsgebäudes an der Mülheimer Straße. Es ist weder barrierefrei noch funktionsgerecht. Es fehlt zum Beispiel an Besprechungsräumen und ständig fallen Reparaturen an. Es sei eine grundlegende Überplanung nötig, heißt es dazu im Bericht. Die zweite Entwicklung betrifft die Digitalisierung der Gerichtsarbeit. Ab 2022 müssen Rechtsanwälte, Behörden und Unternehmen ihre Klagen und Akten elektronisch einreichen und ab 2026 müssen alle Prozessakten elektronisch geführt werden. Die Umstellung erfolgt im laufenden Betrieb – angesichts der Aktenberge, die rund 13.000 neue Fälle pro Jahr verursachen, eine große Herausforderung.

