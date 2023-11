Sozialprojekt in Duisburg-Marxloh „Tausche Wissen, spare Miete“

Es riecht nach frischem Popcorn, im Hintergrund spielt ein Kind Klavier, alle zwei Minuten klingelt es an der Tür – heute ist Filmtag in dem Duisburger Verein „Tausche Bildung für Wohnen“. Unter der Woche sammeln sich im Eingangsbereich nicht nur viele Schuhe, sondern auch die Schultaschen der Kinder. „Kürzlich war Elternsprechtag, deshalb mussten wir heute etwas Entspanntes machen“, sagt Leiter Tim Beckers. In seinem Büro sitzt Mohammed und macht Hausaufgaben. Mit der Mission, Deutschland bildungsgerechter zu gestalten, zähle die Initiative in erster Linie auf Ehrenamtliche und Bildungspaten. Diese unterstützen Kinder bei Schulaufgaben und deren Entwicklung. Für ihre Arbeit können die Paten kostenlos in einer naheliegenden Wohnung leben.