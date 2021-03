Siemens in Duisburg-Hochfeld : IG Metall setzt 369 Stühle vor die Tür

Die Beschäftigten am Wolfgang-Reuter-Platz demonstrierten gegen den geplanten Arbeitsplatzabbau. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Gewerkschaft sieht 369 Arbeitsplätze und die Ausbildung in Gefahr. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag in dieser Woche beginnen.

Mit einem Aktionstag hat die IG Metall am Montag auf den befürchteten Arbeitsplatzabbau bei Siemens in Hochfeld aufmerksam gemacht.

Am frühen Morgen stellten die Gewerkschafter 369 Stühle vor die Tür der Niederlassung am Wolfgang-Reuter-Platz – einen für jeden gefährdeten Job.

„Auch die komplette Ausbildung am Duisburger Standort steht zur Disposition“, warnte Duisburgs IG Metall-Chef Dieter Lieske. Um 9.30 Uhr versammelten sich viele Beschäftigte vor dem Gebäude zu einer Protestkundgebung. Anschließend machten sich von dort zehn Läuferinnen auf den Weg zur Zoobrücke am Kaiserberg an der Stadtgrenze zu Mülheim, wo sie mit Läuferinnen des Mülheimer Siemens-Werks zusammentrafen.

Die Verhandlungen um den geplanten Arbeitsplatzabbau in Duisburg sollen nach Gewerkschaftsangaben am Donnerstag dieser Woche beginnen. Die Belegschaft in Hochfeld ist in großer Sorge.

(mtm)