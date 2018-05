Duisburg: Duisburg-Song: Finale bei "Ich bin DU!" am Donnerstag

Duisburg "Schreib' einen Song über deine Stadt!" - lautete vor einiger Zeit die Aufforderung der Musik- und Kunstschule (MKS). Gemeinsam mit der Gitarrenschule Peter Bursch führt sie in diesem Jahr zum dritten Mal den Musikwettbewerb "Ich bin DU!" durch, der sich an alle Duisburgerinnen und Duisburger ohne Altersbeschränkung richtet.

Zahlreiche Bands und Musiker haben sich inzwischen gemeldet, ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und Beiträge für den Wettbewerb eingereicht. Das große Finale, in dem die Gewinner bekannt gegeben werden, findet nun am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr, im Grammatikoff am Dellplatz 16a statt. Egal, in welcher Sprache, ob allein oder mit Freunden, mit Chor oder Band, mit Quartett oder Orchester, von Klassik bis Rap: Alles ist möglich, Hauptsache, das Lebensgefühl in Duisburg kommt rüber.