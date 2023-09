Sondersitzung des Stadtrates Streit um Tunnelausbau der A59 geht in die nächste Runde

Duisburg · In einer Sondersitzung des Stadtrats in der Schauinslandreisen-Arena soll es am 28. September um den Ausbau der A59 und die städtische Immobillienwirtschaft gehen. Die Details.

21.09.2023, 13:13 Uhr

Stau am Autobahnkreuz Duisburg. Hier soll der sechsstreifige Ausbau beginnen. Foto: dpa, rwe gfh

Nur noch wenige Tage, bis zum 4. Oktober, sind Einwendungen gegen das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der A59 möglich. Die Stadtautobahn soll wie berichtet zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg und Duisburg-Nord sechsstreifig ausgebaut werden. Während das laufende Planfeststellungsverfahren die gesamte Ausbaustrecke zum Gegenstand hat und weder eine Troglage in Hamborn noch einen Tunnel in Meiderich vorsieht, möchte die Stadt das Verfahren zweiteilen. Das würde eine schnelle Lösung zum Ersatz der Berliner Brücke – die nur noch bis 2029 befahren werden kann – ermöglichen und gleichzeitig die Option des Tunnelausbaus möglich machen, ohne ihn bereits festzulegen, argumentiert die Stadt. Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens soll auch die Stadt selbst eine Stellungnahme dazu abgeben. Diese Stellungnahme ist nun Gegenstand einer Sondersitzung des Stadtrats. Sie soll am Donnerstag, 28. September, ab 14 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena stattfinden. Hintergrund ist dabei wohl der Gedanke, dass sich die Stadt bei der Ablehnung der zurzeit noch vom Bundesverkehrsministerium und der Autobahn GmbH verfolgten Variante eine möglichst breite politische Mehrheit hinter sich wissen will. In der Stellungnahme soll die Haltung der Stadt noch einmal bekräftigt werden. Argumentativ könnte dies auch die Grundlage für eine spätere Klage werden. Die zieht die Stadt in Erwägung – doch dafür muss es zunächst einmal einen Planfeststellungsbeschluss geben. Was Anwohner jetzt zum A59-Ausbau wissen müssen Tunnellösung bleibt ein Thema Was Anwohner jetzt zum A59-Ausbau wissen müssen Zuletzt hatte sich Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, gegen die Tunnelvariante ausgesprochen. Er verstehe zwar das Anliegen der Stadt und der betroffenen Anwohner, Priorität müsse aber in seinen Augen die Erreichbarkeit des Hafens, der Industrie und des Gewerbes haben. Und die sieht Dietzfelbinger durch einen Tunnelausbau gefährdet, der viel länger dauere als die jetzt vorgeschlagene Variante. Schon jetzt könne es passieren, dass ein Ersatzbau für die Berliner Brücke nicht mehr rechtzeitig fertig werde. Das würde möglicherweise eine Sperrung der A59 nach sich ziehen und zu einem vielleicht jahrelangen Verkehrschaos führen. Die Stadt argumentiert anders: Ein geteiltes Planfeststellungsverfahren könne den Bau des ersten Abschnitts einschließlich der Berliner Brücke beschleunigen, weil der Ausbau in diesem Abschnitt weitgehend unstreitig sei. Dass eine Tunnelvariante teurer ist, stellt die Stadt nicht in Abrede. Dabei müsse man aber abwägen, welche Folgekosten ein Ausbau ohne Tunnel nach sich zöge. Im Übrigen sei die Lebensdauer einer Strecke mit Tunnel deutlich länger als ohne. „Das Risiko Infrastruktur ist bei uns schon heute groß genug“ IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger „Das Risiko Infrastruktur ist bei uns schon heute groß genug“ Diese Argumente werden sich in der Stellungnahme der Stadt zum Planfeststellungsverfahren wiederfinden. Es ist davon auszugehen, dass sie mit einer breiten Mehrheit des Rates verabschiedet wird. Ein weiteres Thema der Sondersitzung ist die Neuausrichtung der städtischen Immobilienwirtschaft. Sie stand eigentlich schon am Montag dieser Woche auf der Tagesordnung des Rates, doch hatte Thomas Mahlberg (CDU) für seine Fraktion noch Beratungsbedarf gesehen und eine Verschiebung beantragt. Dabei geht es um die Aufteilung der bisher vom Immobilien Management Duisburg (IMD) verwalteten Liegenschaften. Danach soll ein Sondervermögen Schule gebildet werde, das künftig in den Bereich der Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) fallen soll. Ein weiteres Sondervermögen mit sonstigen städtischen Immobilien (Feuerwachen, Kultureinrichtungen, Asylunterkünfte, Verwaltungsgebäude) soll von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebag betreut werden. Ein strategisches städtisches Immobilienmanagement soll zentrale Aufgaben wahrnehmen, die von der Stadt gesteuert werden. Die Schulhausmeister sollen künftig in den Zuständigkeitsbereich des Amts für schulische Bildung fallen.

(mtm)