Auch im Livestream zu sehen Sondersitzung des Stadtrats – A59-Ausbau und Immobilien im Fokus

Weiteres Thema, das eine große Relevanz für Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben dürfte, ist die Immobilienwirtschaft. Der rat wird am Donnerstag aufgefordert, einer Neuordnung zuzustimmen. Das bedeutet konkret ein Zerschlagung des Immobilien Managements Duisburg (IMD) und mehr Kompetenzen für die Wirtschaftsbetriebe und die Gebag in diesem Bereich. So soll den Herausforderungen im Immobilienbereich besser begegnet werden.