Sonderaktionen in Duisburg : Am kommenden Montag wird auch im Forum geimpft

Am Montag gibt es keine Impfungen am Hauptbahnhof, dafür aber im Forum. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg An zwei zusätzlichen Standorten bietet die Stadt in der kommenden Woche Impfungen an: Am Montag im Forum, am Dienstag in der Turnhalle an der Hitzestraße.

Aufgrund von Umbaumaßnahmen bleibt die stationäre Impfstation am Hauptbahnhof am kommenden Montag, 25. Oktober, geschlossen. Alternativ bietet die Stadt an diesem Tag Impfungen im Forum Duisburg von 12 bis 18 Uhr an.

Ab Dienstag wird dann wieder wie gewohnt am Hauptbahnhof geimpft. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Zusätzlich zu den Impfungen im Impfbus und am Hauptbahnhof bietet die Stadt am Dienstag, 26. Oktober, und am Donnerstag, 28. Oktober, jeweils von 12 bis 18 Uhr, eine Sonderimpfaktion in der Turnhalle Hitzestaße. 25, in Wanheimerort (Eingang/Einfahrt über Rheintörchenstraße) an.

(RP)