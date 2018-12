Sonderfahrplan der DVG : DVG setzt auf Freiwilligkeit

Die Busse und Bahnen der DVG sind rund um die Weihnachtstage und Silvester seltener unterwegs. Foto: DVG

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat den Sonderfahrplan für Weihnachten und Silvester veröffentlicht. Wer eingesetzt wird, machen die Fahrer zum Teil unter sich aus. Viele verrichten an den Feiertagen freiwilligen Dienst.

Von Jan Luhrenberg

In der Zeit zwischen Heiligabend und Neujahr passt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ihre Fahrpläne an. Dann gilt ein sogenannter Sonderfahrplan, den das städtische Verkehrsunternehmen jedes Jahr zu besonderen Anlässen in die Wege leitet. „Sonderfahrpläne gibt es immer dann, wenn es etwas zu feiern gibt“, fasst DVG-Pressesprecher Thomas Kehler zusammen. „Die DVG reagiert so im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel auf Feiertage, Festivitäten und Events in Duisburg.“ Dazu zählten zum Beispiel der Weihnachtsmarkt, das Hafenfest, Veranstaltungen im Landschaftspark oder auch Sportveranstaltungen wie Heimspiele vom MSV Duisburg.

Für die Ausarbeitung des Sonderfahrplans sind spezielle Mitarbeiter bei der DVG zuständig. Die DVG-Mitarbeiter der Angebots- und Fahrplanung überlegten genau wie, wann und wohin zusätzliche Fahrten zu planen sind, teilt Kehler mit. Grundsätzlich diene als Grundlage der Planung immer, wie die Stadt- und Straßenbahnlinien der Verkehrsgesellschaft sinnvoll eingesetzt werden könnten. Gegebenenfalls müsste die DVG sogar dafür sorgen, dass kurzfristig neue Strecken oder andere Fahrzeuge ins Programm aufgenommen werden. Kehler nennt ein Beispiel. „Sollte eine Veranstaltung nicht direkt an einer Linie stattfinden, werden Zubringerverkehre zu den Bahnhöfen und Bahnhaltestellen geplant“, sagt der Pressesprecher. Dabei spielten neben den Erfahrungen aus den Vorjahren auch die Besucherzahlen und die Herkunft der Besucher für die Planung eine Rolle.

Auf einen Blick So fahren die Busse und Bahnen an Weihnachten 24. Dezember Es gilt der Samstagsfahrplan – je nach Linie bis zwischen 15 und 17 Uhr. 25./26. Dezember Ab 7 Uhr gilt der Sonntagsfahrplan. Heiligabend und vom 25. auf den 26. Dezmeber fahren nachts auch Nachtexpress-Busse.

Für den Fahrplan an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und beim Jahreswechsel spielen eher andere Faktoren eine Rolle. So soll das Personal der DVG entlastet werden und die Möglichkeit bekommen, selber Weihnachten zu feiern beziehungsweise Kraft über die freien Tage zu sammeln. Dennoch müssen sich einige Mitarbeiter damit abfinden, auch an Weihnachten oder anderen Feiertagen zu arbeiten. Schließlich müssen die Busse und Bahnen fahren.

Die DVG hat eine Lösung gefunden. „Die Dienste werden teils auf freiwilliger Basis vergeben“, erklärt Kehler. „Hier melden sich dann häufig Mitarbeiter ohne Familie oder solche, die keinen Wert darauf legen, Weihnachten zu feiern – beispielsweise weil sie einer anderen Religion angehören.“ Und einen finanziellen Anreiz gibt es auch. „An Feiertagen gibt es Zulagen“, so Kehler.

Weihnachten und Silvester fahren dafür weniger Busse und Bahnen, weil schlicht die Nachfrage nicht so groß ist. Die Fahrgäste wüssten sehr genau, wann ein Bus oder die Bahn fährt und stellten ihre persönlichen Planungen darauf ab.

In diesem Jahr gilt am 24. Dezember für alle DVG-Linien der übliche Samstagsfahrplan. Die letzten Fahrten starten je nach Linie zwischen circa 15 und 17 Uhr von den Endhaltestellen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt hingegen der normale Sonntagsfahrplan, wobei am 25. Dezember die ersten Fahrten um circa sieben Uhr beginnen. Am 31. Dezember fahren die Busse und Bahnen auch nach dem üblichen Samstagsfahrplan. Die letzten Fahrten starten ab den Endhaltestellen überwiegend zwischen 19 und 22 Uhr, vereinzelt jedoch bereits ab 15 Uhr. In der Silvesternacht fährt zum Beispiel die U79 0.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Im Anschluss fahren die Bahnen dieser Linie bis circa 3.30 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Nachtexpresslinien fahren zudem zwischen circa 0.30 und 7.30 Uhr jeweils stündlich. Am Neujahrstag gilt dann der normale Sonntagsfahrplan. Die Fahrten beginnen je nach Linie unterschiedlich aber bereits ab circa sieben Uhr.

Kehler erklärt, warum es die Unterschiede in den Fahrplänen gibt und warum an Heiligabend, der auf einen Montag fällt, die Busse und Bahnen nicht normal unterwegs sind. Heiligabend sei eigentlich ein normaler Werktag. „Trotzdem sind nicht ganz so viele Menschen wie werktags, aber deutlich mehr Menschen als sonntags unterwegs“, so der Pressesprecher. Das liege daran, dass zum Beispiel Beschäftigte im Einzelhandel bis in den späten Nachmittag arbeiten müssten. Die Weihnachtsfeiertage hingegen seien in der Regel sehr ruhig, da die Menschen viel Zeit mit ihrer Familie verbringen würden und nicht unterwegs seien.

Für Passagiere, die zum Beispiel an Heiligabend nach 17 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, gibt es ebenfalls Abhilfe, auch wenn die letzten Fahrten vieler Linien bereits zu Ende sind. „Die DVG setzt zusätzlich je nach Linie zwischen circa 17.30 und 7.30 Uhr am folgenden Tag die Nachtexpress-Busse ein“, sagt Kehler. Die Busse seien alle 60 Minuten auf den bekannten Strecken in Duisburg unterwegs. Das Angebot komme bei den Kunden gut an.

