Sommerliches Konzert : „Cellikatessen“ in der Friedenskirche

Duisburg Annemieke Schwarzenegger und Bernhard Bücker gastierten gemeinsam in der Hamborner Friedenskirche.

Vor 45 Jahren wurde in die Evangelische Friedenskirche Hamborn eine mittelgroße Orgel der Firma Eule aus dem sächsischen Bautzen eingebaut, das ist nach wie vor eine der besten Orgeln Duisburgs. In diesem Jahr finden in der architektonisch ansprechenden Kirche zum 25. Mal Sommerliche Orgelkonzerte statt. Jetzt am dritten Abend schwieg die Königin der Instrumente, denn es gastierten die österreichische Cellistin und Folkwang-Dozentin Annemieke Schwarzenegger sowie ihr Klavier- und Ehepartner Bernhard Bücker.

Im nächsten, vierten Konzert der Reihe am Mittwoch, 7. August, um 20 Uhr, an der Duisburger Straße 174 erobert Fumito Nunoya den Klangraum der Friedenskirche mit der Marimba. Der Eintritt kostet acht Euro. Im Anschluss an die Konzerte lädt die Gemeinde zu kühlen Getränken (gegen eine Spende) in den Kirchgarten, bei ungünstigen Wetterverhältnissen in die Sakristei der Kirche ein.