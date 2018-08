Duisburg: Sommerkino läuft gut

Zwischenbilanz aus dem Landschaftspark : Sommerkino mit offenem Dach

Beim Sommerkino 2018 bleibt bislang kaum ein Sitz frei. Foto: Filmforum/Thomas Berns

Duisburg Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Freiluftkino im Landschaftspark auch in diesem Jahr ein Erfolg wird. Die Ränge sind meist voll besetzt, aber es lohnt sich fast immer, an der Abendkasse noch kurzfristig nach Karten zu fragen.

Das sind Fragen, die Kai Gottlob gerne beantwortet: „Wie läuft in diesem Jahr das Stadtwerke-Sommerkino im Landschaftspark?“ „Wir sind sehr zufrieden“, lautet die Antwort des Geschäftsführers des Filmforums, das für das Programm des Freiluftkinos verantwortlich ist.

So ganz selbstverständlich schien die Erfolgsgeschichte einigen Skeptikern ursprünglich nicht, fielen doch die ersten Wochen des Sommerkinos mit der Fußballweltmeisterschaft zusammen. Obwohl die deutsche Mannschaft früh aus dem Rennen war, blieben die Einschaltquoten bei den WM-Fernsehübertragungen hoch; besonders das Endspiel erreichte im TV enorm hohe Einschaltquoten. Möglicherweise kamen an diesem Tag auch deshalb „nur“ 640 Besucher in die Gießhalle des Landschaftsparks, um „Loving Vincent“ zu sehen. Ansonsten waren die normalen Vorstellungen ähnlich gut besucht wie in den vergangenen Jahren, wo am Schluss eine Auslastungsquote von über 90 Prozent verzeichnet werden konnte.

Besonders freut sich Kai Gottlob darüber, dass nicht nur Blockbuster-Filme wie „Jurassic World“ oder „Star Wars“ für volle Ränge sorgten, sondern auch anspruchsvolle Filme, die üblicherweise unter dem Namen „Arthouse“-Produktionen laufen und eher auf ein Spartenpublikum zielen. Aber auch bei diesen Filmen waren die Ränge in der Gießhalle, die maximal 1070 Besucher fassen, gut besetzt.

Etliche Filme galten buchungstechnisch bis zum Tag der Vorführung als ausverkauft, dennoch lohnt es sich fast immer, bei besonderem Interesse an der Abendkasse nachzufragen. Immer wieder würden vorbestellte Karten bis zur „Deadline“ aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeholt und gingen dann wieder in den Verkauf. Auch würden an nahezu allen Abenden Karten zurückgegeben, weil Filmfreunde kurzfrsitig verhindert seien. „Es kommt ganz selten vor, dass wir Filminteressierten wirklich keine Karten mehr für die Abendvorstellung verkaufen können“, versichert Gottlob. Wer abends an der Kasse nachfragt, werde auf eine Warteliste gesetzt und bekomme am Schluss fast immer noch eine Karte. Das gelte vermutlich auch für die noch kommenden Highlights des Sommerkinos, das am 19. August mit dem Film von Christian Vogel endet: „Egal, was kommt“.



Reichlich Karten gibt es bei den samstäglichen Mitternachtsvorstellungen. Hier kann man getrost auch erst auf den letzten Drücker in den Landschaftspark kommen, um spontan Karten zu kaufen. (An diesem Samstag, 4. August, gibt es ausnahmsweise wegen des 24-Stunden-Radrennens im Landschaftspark keine Mitternachtsvorstellung.) Wenn wirklich keine einzige Kinokarte mehr übrig ist, kann man immerhin einen schönen Abend im Biergarten des Sommerkinos erleben, wo es neben Getränken und Snacks auch allabendlich Livemusik gibt. Die Gastronomen seien mit den Umsätzen und besonders mit dem Getränkeverkauf mehr als zufrieden, so Gottlob. An dem ein oder anderen Abend wurde allerdings der Getränkenachschub knapp; ein Problem, das in unseren Breitengraden sonst nicht auftritt.

Zuschauer mit dicken Jacken oder gar Decken sieht man in diesem Jahr im Sommerkino verständlicherweise nicht. Die Gäste seien im Gegenteil froh darüber, dass das transparente mobile Dach über der Gießhalle zurückgefahren wird, damit eine kühlende Abendbrise über die Zuschauerränge wehen kann.