Bilanz des Filmfestivals in Duisburg Sommerkino begrüßte in diesem Jahr mehr Gäste von außerhalb

Die Gießhalle im Landschaftspark Duisburg, Spielstätte des Stadtwerkesommerkinos vom 12. Juli bis zum 20. August, verfügt über beachtliche 1070 Sitzplätze. Trotz dieser Kapazitäten und obwohl das Wetter an vielen Abenden nicht mitspielte, waren Karten an vielen Abenden Mangelware. Insgesamt wurden im diesjährigen Sommerkino 39.165 zahlende Besucherinnen und Besucher gezählt. Das entspricht einer Auslastung von 91,82 Prozent, die Filmforum-Geschäftsführer Michael Beckmann am Montag beim bilanzierenden Pressegespräch mit Zustimmung aller Anwesenden auf 92 Prozent aufrundete. Damit erreicht das Sommerkino im Landschaftspark vermutlich den besten Wert aller deutschen Freiluftkinos in diesem Sommer. Klar, dass man bei den Veranstaltern (Filmforum und Landschaftspark) und den Sponsorenvertretern nur zufriedene Gesichter sah.