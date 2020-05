Bundesweit erfolgreichstes Open-Air-Kino : Sommerkino im Duisburger Landschaftspark fällt 2020 aus

Duisburg Das Stadtwerke Sommerkino 2020 im Duisburger Landschaftspark Nord wurde wie erwartet abgesagt. Das beliebte Festival fällt dem Coronavirus zum Opfer. Das Filmforum prüft nun eine Kino-Alternative im Sommer.

Das sehr beliebte und bundesweit erfolgreichste Open Air-Kino, dass in diesem Jahr vom 15. Juli bis zum 23. August täglich über Tausend Kinobegeisterte in die Gießhalle des Hochofens 1 anlocken sollte, kann aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Kontaktmöglichkeiten und -risiken nicht durchgeführt werden.

Gemeinsam haben sich Ralf Winkels und Michael Beckmann vorgenommen, sich noch nicht endgültig von einem Kinoereignis in diesem Sommer im Landschaftspark zu verabschieden, jedoch in einer völlig anderen Form und Kulisse. Die Umsetzung hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den damit verbundenen Auflagen ab. Mit Vorfreude und jeder denkbaren Anstrengung arbeiteten sie aber bereits am Sommerkino 2021, das dann in einem neuen Gewand des Biergartens voraussichtlich vom 14. Juli bis zum 22. August stattfinden soll.