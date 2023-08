Konkrete Pläne Wie ein Drogenkonsumraum in Duisburg funktionieren könnte

Die Einrichtung eines Druckraums in Duisburg rückt näher. Am Donnerstag befasst sich die Bezirksvertretung Mitte mit dem Projekt, am 18. September soll dann der Stadtrat der Einrichtung eines Drogenkonsumraums grundsätzlich zustimmen. Er könnte in der Altstadt angesiedelt werden, entweder sechs oder sieben Tage in der Woche geöffnet sein und 2024 eröffnen. Das Ziel: Suchtkranke Menschen könnten hier Drogen konsumieren – geschützt und medizinisch überwacht beziehungsweise begleitet.