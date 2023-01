Schüsse, Razzien, Organisierte Kriminalität Neues Präsidium für die Duisburger Polizei geplant

Duisburg · Weil das Gebäude an der Düsseldorfer Straße in die Jahre gekommen und viel zu klein ist, soll es einen Neubau geben. Mit den Ermittlungen nach der Schießerei in Hamborn ist die Kripo „zufrieden“. Wie es im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität in Duisburg weitergehen soll.

27.01.2023, 15:25 Uhr

Das Polizeipräsidium an der Düsseldorfer Straße ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)