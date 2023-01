Solidaritätskonzert am 24. Februar in Duisburg Ukrainisches Jugendorchester und Philharmoniker spielen gemeinsam

Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe seit nunmehr einem Jahr ein unfassbares Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht. Viele Ukrainer – in den meisten Fällen Frauen und ihre Kinder – hätten auch in Duisburg Schutz gesucht, so Duisburgs OB Sören Link. „Wir werden den Geflüchteten in Duisburg weiterhin mit unserer ganzen Kraft zur Seite stehen,“ sagt Link, der den Konzertabend mit seiner Begrüßung eröffnen wird.