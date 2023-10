Demonstration in Duisburg „Für Frieden – Solidarität mit Israel“

Die Kundgebung findet auf dem Flachsmarkt statt, die Demonstration endet am Stapeltor vor dem Deutschen Gewerkschaftsbund. „Wir rufen alle Duisburgerinnen und Duisburger auf, sich der Demonstration am Mittwoch anzuschließen. Wir wollen ein Zeichen der Solidarität setzten und verurteilen die Ermordung, Folterung, Verschleppung von hunderten Israelis“, so Rainer Bischoff, Sprecher des Bündnisses.