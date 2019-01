Vorfall in Duisburg: Sohn soll seine Mutter erstickt haben - Mordkommission ermittelt

Duisburg Die Duisburger Polizei hat am Mittwoch einen 48-jährigen Mann festgenommen, der seine Mutter getötet haben soll. Der Pflegedienst hatte die Wohnung der Seniorin öffnen lassen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, ermittelt seit Mittwoch eine Mordkommission gegen einen 48 Jahre alten Duisburger. Am Mittwochmittag hatten Rettungskräfte an der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße eine 74 Jahre alte Frau leblos in ihrer Wohnung gefunden.