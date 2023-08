Landgericht Duisburg 53-Jährige mit Messer getötet - Anklage gegen Sohn erhoben

Der 29-Jährige, der mit seiner Mutter in einer gemeinsamen Wohnung lebte, soll demnach am Morgen des 28. April mit ihr in Streit geraten sein. Dann soll er die 53-Jährige mit einem Messer attackiert und sie mindestens acht Mal in Brust und Rücken gestochen haben, wie später die Obduktion ergeben hat. Unter anderem sei eine Rippe durchtrennt worden, sagte der Sprecher weiter. „Das müssen heftige Stiche gewesen sein.“