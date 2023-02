Konzert in Duisburg Etienne Mbappe liefert Super-Sound mit schwarzen Handschuhen

Wer knackigen Fusion-Jazz mit erdigen Grooves schätzt, der war beim Saison-Auftakt-Konzert der Intermezzo-Reihe in der Lutherkirche an der richtigen Adresse. Der aus Kamerun stammende und in Frankreich lebende Bassist Etienne Mbappe präsentierte sich im Trio mit dem Pianisten und gelegentlichem Geiger Christophe Cravero und dem Schlagzeuger Nicolas Viccaro mit scharfen und auch rockigen Funk-Sounds einem begeisterten Publikum.