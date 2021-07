Wohlfahrtsverband in Duisburg : So unterstützt das Diakoniewerk Flüchtlinge bei der Integration

Duisburg Flüchtlinge zu integrieren und eine Ausbildung zu ermöglichen – das ist das erklärte Ziel des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) des Landes. Ein Vorläufer des Projekts läuft seit rund einem Jahr bereits in Duisburg, unter anderem auch beim Diakoniewerk.

Apka Ilyas Kiret (25) fasst langsam Fuß in Duisburg . 2016 kam er mit seinem 33-jährigen Bruder aus dem Irak nach Duisburg, und inzwischen spricht er ganz passabel die deutsche Sprache. Bereits im vergangenen Jahr begann er in einer türkischen Bäckerei eine Ausbildung als Fachverkäufer im Einzelhandel. Möglich macht dies das Programm „Gemeinsam klappt’s“, durch das bereits 40 Teilnehmer beim Duisburger Diakoniewerk auf dem Weg in Ausbildung und Beruf unterstützt werden.

Bis zum Ende des Projekts am 30. Juni 2022 sollen in Duisburg bis zu 450 Geflüchtete eine solche Chance zur Ausbildung erhalten. Dabei besteht die Hilfe aus mehreren Bausteinen. So geht es unter anderem um ein allgemeines Coaching wie zu Beispiel ein Bewerbungstraining, die Begleitung und Unterstützung bei Arbeit und Ausbildung, Hilfen bei der Erlangung des Hauptschulabschlusses sowie Schulungen zur Berufsfindung und zum Spracherwerb.

Nach Ende des Projekts soll es mit dem Kommunalen Integrationsmanagement noch einen Schritt weitergehen. Das mit insgesamt rund 50 Millionen Euro geförderte Projekt des Landes soll die gesamten Hilfen für Geflüchtete bündeln und aufeinander abstimmen. „Duisburg ist da schon relativ weit und schneller als andere Städte“, erklärt Udo Horwart, Geschäftsführer des Diakoniewerks und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Schon der vor zwei Jahren veröffentlichte Sozialbericht der Stadt Duisburg habe Wege aufgezeigt, die erfolgversprechend sein könnten. Wie viel man mit derartigen Projekten bewegen könne, zeige das Positivbeispiel des jungen Irakers. Apka Kiret wohnt zurzeit noch mit seinem Bruder und dessen Familie in einer kleinen Wohnung in Neudorf. Eine eigene Wohnung wäre sein nächstes Ziel. Das Projekt „Gemeinsam klappt’s“ habe gezeigt, dass das Diakoniewerk auch in Pandemiezeiten erfolgreich gearbeitet habe, so Horwart bei der Vorstellung der Bilanz der Einrichtung am Mittwoch. So haben die 500 Mitarbeiter rund 7860 hilfsbedürftige Menschen im vergangenen Jahr betreut – 1680 weniger als im Jahr zuvor. Bei ambulanten Beratungen und der Familienhilfe vor Ort gab es deutlich weniger Kontakte. Mitte des Jahres war ein Defizit auf rund 500.000 Euro errechnet worden, 15 Mitarbeiter mussten zwischenzeitlich in die Kurzarbeit. Am neuen Gebäude in Neuenkamp (siehe Box) gingen die Arbeiten aber (fast) planmäßig weite.