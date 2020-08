Kostenpflichtiger Inhalt: 17 Hektar Baugebiet : So teuer werden die Grundstücke im Duisburger Süden

Die ersten Felder des Baugebiets „Am Alten Angerbach“ in Huckingen werden vorbereitet. Links sieht man die S-Bahntrasse und das Edeka-Center. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am 1. September ist es so weit. Dann werden 32 Baugrundstücke am alten Angerbach in Duisburg-Huckingen verlost. Es gibt 90 ernsthafte Interessenten – und zwei Drittel davon kommen gar nicht aus der Stadt.