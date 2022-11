Neue Gebührenordnung : Das Sterben in Duisburg wird teurer

Duisburg Die Wirtschaftsbetriebe haben ihre Gebührenordnung für 2023 vorgestellt. Dabei sollen sich die Preiserhöhungen und -senkungen halbwegs ausgleichen. Zumindest für alle Lebenden.

Es ist das Besondere an dieser Zeit, dass auch der lokalste Verwaltungsakt nicht mehr ohne die großen Themen auskommt. Alles hat mit allem zu tun. Auch der Ukraine-Krieg mit den Friedhofsgebühren in Duisburg. So holte Wirtschaftsbetriebe-Vorstand Thomas Patermann am Montag ein wenig weiter aus, bevor er den neuen Gebührenentwurf vorstellte. Sein Tenor: Alles wird teurer, aber das Leben als Duisburger Verbraucher in der Summe nicht. Nur das Sterben.