Mehr Personal für die Behörde Wie in Duisburg die Zahl der Einbürgerungen steigt

Bereits in den vergangenen Jahren war ein starker Anstieg an Einbürgerungen in Duisburg zu verzeichnen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Von 1230 Menschen im Jahr 2019 stieg sie auf 2389 in 2023. Der aktuelle Stand in 2024 liegt bereits bei 1323. Würde sich diese Entwicklung also fortsetzen, könnten es zum Ende dieses Jahr mehr als 2600 Einbürgerungen werden.