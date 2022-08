Pläne der Stadt : Wie ukrainische Schüler in Duisburg unterricht werden sollen

Duisburg Voraussichtlich 356 Ukrainerinnen und Ukrainer besuchen ab Mittwoch eine Duisburger Schule. Laut Stadt stellt das die Beteiligten vor „große Herausforderungen“. Eigene Klassen wird es nicht geben.

Dass am Mittwoch das neue Schuljahr beginnt, gilt in Duisburg auch für voraussichtlich 356 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. So viele waren zumindest laut Stadt am 1. August einer Schule in Duisburg zugewiesen. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, sei die Aufnahme der zugewanderten Schüler jedoch ein „dynamischer Prozess“. Vor allem aufgrund der häufig nicht stabilen Wohnsituation.