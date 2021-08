Kultur in Duisburg : So sieht der Spielplan 2021/2022 am Theater aus

Die schwarze Komödie „Yvonne, Prinzessin von Burgund“ ist die größte von 14 Eigen- und Koproduktionen des Schauspiel Duisburg bis Ende des Jahres. Foto: Theater Duisburg/Sascha Kreklau

Service Duisburg Das Schauspiel Duisburg hat das Programm für die zweite Jahreshälfte vorgestellt. Mit dabei sind mehrere Gastspiele und ein Grimme-Preisträger. Wegen der Corona-Krise werden nicht alle Plätze besetzt werden können. Ein Überblick.

Nach einer aufwendigen Corona-Spielzeit startet das Theater Duisburg nun hoffnungsvoll in die zweite Jahreshälfte. Dazu wurde nun das Programm vorgestellt. Insgesamt sind es 23 unterschiedliche Produktionen, die von September 2021 bis Anfang Januar 2022 gezeigt werden.

Mit Ulrich Matthes in Molières „Der Menschenfeind“, eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2020, sowie Robert Hunger-Bühler in der Deutschen Erstaufführung von Yasmina Rezas „Anne-Marie die Schönheit“ sind dabei einmal mehr zwei große Stars der deutschsprachigen Theaterszene zu Gast in Duisburg. „Mein persönliches Highlight der nächsten Monate ist ‚Im Kreis der Sterne‘ von Bashar Al Murabea, der vor sechs Jahren als Flüchtling noch ohne Deutschkenntnisse zu unserem Jugendclub kam und nun sein Autorendebüt geben wird“, sagt Schauspiel-Intendant Michael Steindl. Zudem markiert die erste Hälfte der Spielzeit 2021/22 den Beginn einer intensiven Zusammenarbeit des Schauspiel Duisburg mit dem erfolgreichen Sänger und Schauspieler Dirk Schäfer, der die Spielzeit am Samstag, 4. September, mit einer Jacques-Brel-Hommage eröffnen wird.

Neben der schwarzen Komödie „Yvonne, Prinzessin von Burgund“ sind bis Ende des Jahres vier Premieren von Eigenproduktionen am Schauspiel Duisburg geplant. Der Filmemacher und Schauspieler Bashar Al Murabea, der seit seiner Flucht aus Syrien in zahlreichen Projekten am Schauspiel Duisburg vertreten war, gibt Ende Oktober mit „Im Kreis der Sterne“ sein Autorendebüt. In diesem Stück erzählt er mit seinem ganz eigenen künstlerischen Zugang von dem persönlichen Albtraum seiner Flucht.

Auch bei zwei weiteren Inszenierungen wird Schauspiel-Intendant Michael Steindl selbst Regie führen. Das Versepos „Das Leben ein Traum“ des spanischen Autors Calderón erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in Gefangenschaft aufwächst, nur um plötzlich in einem Palast zu erwachen, als zukünftiger Herrscher von Polen – oder ist das alles doch nur ein Traum? Der harte Alltag hingegen wird zum lustvollen Thema der nächsten Premiere: Im Liederabend „Let's work“, den Steindl mit dem Musiker Wolfgang Völkl entwickelt hat, dreht sich alles ums Arbeitsleben.

Für die Spielzeit 2021/22 ist es erneut gelungen, mehrere Gastspiele nach Duisburg zu holen. Ein besonderes Highlight ist dabei Anne Lenks Inszenierung von Molières Komödie „Der Menschenfeind“ am 4. und 5. Januar 2022. Die Produktion des Deutschen Theaters Berlin wurde 2020 zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen. In der Hauptrolle des an seinen eigenen Ansprüchen krachend scheiternden Idealisten Alceste ist Grimme-Preisträger Ulrich Matthes zu erleben.

Mit Robert Hunger-Bühler, bekannt als Mephisto in Peter Steins legendärer „Faust“-Inszenierung, ist bereits am 7. Oktober eine weitere Theatergröße zu Gast im Großen Haus. Auf persönlichen Wunsch der Autorin Yasmina Reza („Kunst“, „Der Gott des Gemetzels“) verkörpert er die Titelrolle in der deutschsprachigen Erstaufführung von „Anne-Marie die Schönheit“, die mit großem Einfühlungsvermögen und Humor die Geschichte einer alternden Theaterdiva erzählt.

Die Saalkapazitäten im Theater Duisburg werden jeweils so angepasst, dass das Publikum entsprechend den aktuell gültigen Abstandsregeln platziert werden kann. Karten sind über www.theater-duisburg.de, unter 0203 28362100 sowie in der Theaterkasse am Opernplatz erhältlich. Um auf mögliche Änderungen der Corona-Regelungen reagieren zu können, ist der Vorverkauf derzeit auf Vorstellungen bis einschließlich 31. Oktober begrenzt, die Theaterkasse nimmt jedoch bereits jetzt gerne Reservierungen für die Vorstellungen von November bis Januar entgegen.

Die Spielzeit 21/22 am Schauspiel Duisburg: (Vorstellungsbeginn jeweils 19.30 Uhr, so nicht anders angegeben)

Eigen- und Koproduktionen

Yvonne, Prinzessin von Burgund

von Witold Gombrowicz

8., 10., 24. September; 9., 24. Oktober, Großes Haus

FESTE

Maskentheater

12. September; 5. November, Großes Haus

Koproduktion mit Familie Flöz

Iphigenia

von Gary Owen

1. und 4. Oktober, Foyer III

Der Tod und ein Mädchen

Eine Heimreise mit Liedern und Texten zum Thema „Euthanasie“

Premiere: 2. Oktober, sowie: 13. November, Großes Haus

Keller

Figurentheater nach Fjodor Dostojewski

5. Oktober, 28. November, Auf der Bühne

Koproduktion mit Bühne Cipolla

DR NEST

Maskentheater

8. Oktober, Großes Haus

Koproduktion mit Familie Flöz

Let’s work – Ein Liederabend

von Wolfgang Völkl und Michael Steindl

Premiere: 13. Oktober, sowie: 21., 25., 28. Oktober; 16.November 2. und 13. Dezember, Foyer III

Im Kreis der Sterne

von Bashar Al Murabea

Premieren: 30. Oktober (20 Uhr), 31. (13 Uhr), sowie: 3., 8., 19., 23.,30. November; 11. Dezember, Opernfoyer

Being Freddie Mercury,

Ein poetischer Trip in einen Mythos von Kai Bettermann

2. November, Foyer III

Das Gewächshaus (Concord Floral)

von Jordan Tannahill

Premiere: 11. November, sowie: 15., 22., 29. November und 3., 7., 9., 18. Dezember, Foyer III

Event

von John Clancy

15. und 19. Dezember, Foyer III

Scrooge – Eine Weihnachtsgeschichte

nach Charles Dickens

Premiere: 21. Dezember (19.30 Uhr); sowie 26. Dezember, 2. Januar (jeweils 15 Uhr), Foyer III

Koproduktion mit Les Deux

Bestie Mensch

nach Émile Zola

26. Dezember, Auf der Bühne

Koproduktion mit Bühne Cipolla

Das Leben ein Traum

von Pedro Calderón de la Barca

Geplante Premiere aus Krankheitsgründen verschoben – Vorstellungstermine werden noch bekanntgegeben, Foyer III

Gastspiele

Dirk Schäfer singt Jacques Brel: Doch davon nicht genug!

4. September, 15. Oktober, Großes Haus

Dirk Schäfer

Anne-Marie die Schönheit

von Yasmina Reza

7. Oktober, Großes Haus

Euro-Studio Landgraf

Pünktchen und Anton

von Erich Kästner

26. November (18 Uhr), Großes Haus

Rheinisches Landestheater Neuss

Der kleine Wassermann

von Otfried Preußler

27.November (15 Uhr), Foyer III

Ensemble TOBOSO

Ox und Esel

von Norbert Ebel

4. Dezember (15 Uhr), Foyer III

Kom’ma-Theater Duisburg

Die Bremer Stadtmusikanten

von Philipp Löhle

20. Dezember (18 Uhr); 21. und 22. Dezember (jeweils 11 Uhr), Großes Haus

Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel

Als gäb‘s kein Morgen – Die wilden 20er Jahre

von Tankred Schleinschock

28. Dezember, Großes Haus

Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel

INFINITA

Maskentheater

30. Dezember, Großes Haus

Familie Flöz

Der Menschenfeind

von Molière

4. und 5. Januar, Großes Haus

Deutsches Theater Berlin

(atrie)