Oberbürgermeister von Duisburg reagiert : „Viele haben sich ein anderes Ergebnis gewünscht“

Düsseldorf Der Prozess um die Ereignisse der Loveparade im Jahr 2010 wurde ohne Urteil endgültig eingestellt. Sören Link, Oberbürgermeister von Duisburg, äußerte sich zu dem Ende des Prozesses.

Die Einstellung des Verfahrens ohne Urteil wurde damit begründet, dass die mögliche Schuld der Angeklagten als gering anzusehen sei. Die Verantwortung für die Katastrophe würden nicht allein die drei Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent tragen. Vielmehr habe ein kollektives Versagen zu dem tödlichen Gedränge geführt, das sagt der Vorsitzende Richter Mario Plein am Montagmorgen. Hinweise auf ein sorgloses Verhalten der Angeklagten gebe es nicht. „Klar ist aber auch: Wir stellen nicht wegen der Corona-Pandemie ein“, sagte Plein. Sie habe die Entscheidung nur beschleunigt. In dem Prozess am Landgericht Duisburg wurde bis Montagmorgen das Unglück auf der Loveparade 2010 verhandelt. Damals kam es zu 21 Toten und 650 Verletzten.