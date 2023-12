Premiere von Zuckowski-Musical in Duisburg Plätzchenchaos in der Weihnachtsbäckerei

Still sitzen, leise sein und andächtig lauschen – wenn das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ losgeht, wird es ruhig im Theater am Marientor. Ganz ruhig. Doch nur für wenige Sekunden, denn still und leise soll hier niemand bleiben. Im Gegenteil: Mitmachen ist angesagt, singen, tanzen, und den Kindern Paula, Jonas und Emily dabei helfen, das Weihnachtsfest zu retten. Denn das ist bei unseren Protagonisten ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Das Publikum, Kinder und Erwachsene, konnten sich gar ziemlich oft in die Situation der Familie hineinversetzen. „Das Kind sagt einen Tag vor Weihnachten, was es sich wirklich wünscht – für Eltern ist das doch eine Katastrophe“, sagt Sieglinde Berg und lacht. Sie ist mit ihren Enkeln aus Moers angereist, und hatte fast noch mehr Spaß als der Nachwuchs. „Dass auch so tolle Klassiker gespielt werden würden aus meiner Zeit, das wusste ich nicht.“