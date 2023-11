Info und Spaß für Groß und Klein So lief das IKiBu-Finale im Stadtfenster

Zum Abschluss der 52. IKiBu 2023, die mit „Von Natur aus schön“ betitelt war, lud die Duisburger Stadtbibliothek Familien mit Kindern zwischen drei und elf Jahren am Samstag zum traditionellen Aktionstag in die Kinderbibliothek an der Steinschen Gasse ein. Zwölf ganz unterschiedliche Veranstaltungen, teils mehrmals durchgeführt, erwartete das Publikum von Klein und Groß im Laufe des Tages bei freiem Eintritt. Entsprechend intensiv war die Nachfrage – sehr zur Freude des Veranstalters und der Mitwirkenden am Aktionstag.