Wahlbenachrichtungen werden jetzt verschickt : Wie die Briefwahl in Duisburg funktioniert

Der Leiter des Projekts Wahlen Andreas Weinand (links) und Kreiswahlleiter Martin Murrack mit den Tonnen, in denen die Stimmzettel landen. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Köppen

Duisburg Am 15. Mai sind Landtagswahlen in NRW. Die Mitarbeiter im Wahlamt um Kreiswahlleiter Martin Murrack sehen sich gut vorbereitet. Wir haben die wichtigsten Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Wahl zusammengefasst.

Wann bekomme ich meine Wahlbenachrichtigung? Alle rund 317.000 Wahlbenachrichtigungen gehen am Montag, 11. April, im Briefzentrum Asterlagen ein und einen Tag später in die Zustellung. Die Stadt geht davon aus, dass die allermeisten Benachrichtigten dann auch in der Woche vor Ostern bei den Wählern sein sollten.



Ich habe keine Wahlbenachrichtigung bekommen oder sie verloren. Kann ich trotzdem wählen? Entscheidend ist nur die Eintragung im Wählerverzeichnis. Dann reicht auch die Vorlage des Personalausweises im jeweiligen Wahllokal. Wo das ist, können Duisburger im Internet unter briefwahl.duisburg.de nachschauen oder telefonisch unter der Nummer 0203 283-3333 erfragen.



Wie beantrage ich die Briefwahl? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung zu scannen. Der Antrag kann auch per Post gestellt werden. Online ist der Antrag unter briefwahl.duisburg.de zu stellen. Auch eine Mail an briefwahl@stadt-duisburg.de ist möglich.



Bis wann muss bei der Briefwahl der Stimmzettel abgeschickt werden? Er sollte allerspätestens am Donnerstag, 12. Mai, im Briefkasten sein.



Ich möchte schon vor dem Wahlsonntag wählen, aber den Stimmzettel lieber persönlich in eine Wahlurne werfen. Was muss ich tun? Die Anzahl der Briefwahlstellen ist von sieben auf drei verringert worden, weil die Nachfrage zuletzt immer geringer wurde. Briefwahlstellen gibt es noch im Bezirksamt Hamborn, Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg, im Bezirksamt Süd, Sittardsberger Allee 14, 47249 Duisburg und in Homberg, Bismarckplatz 1, 47198 Duisburg.



Wie viele Duisburger geben denn ihre Stimme per Briefwahl ab? Bei der Landtagswahl 2017 waren es 19,3 Prozent, bei den jüngsten Kommunalwahlen (39,2) und Bundestagswahlen (44,6) waren es deutlich mehr. Wahlleiter Martin Murrack rechnet mit einer Steigerung: „Mal sehen, ob wir diesmal die 50 Prozent knacken.“



Muss ich im Wahllokal eine Maske tragen und welche Bestimmungen sind zu beachten? Eine Maskenpflicht im Wahllokal gibt es nicht. „Ich appelliere aber an alle Wähler, im Wahllokal eine aufzusetzen“, so Murrack. Zudem regt er an, einen eigenen Stift mitzubringen, um die Abläufe zu beschleunigen. Es dürfen nur doppelt so viele Wähler wie Wahlkabinen in einem Wahllokal sein, um die Abstände einhalten zu können. Um ältere Menschen zu schützen, wird es mit Ausnahme des Christophoruswerks in Meiderich keine Wahllokale in Senioreneinrichtungen geben. Hierfür wurden Alternativen in unmittelbarer Nähe gefunden – die sind aber nicht in jedem Fall barrierefrei. Teilweise wurden deshalb auch noch Rampen angeschafft.



Wer überwacht die Einhaltung der Hygienevorschriften? Rund 600 Hygienekoordinatoren werden zusätzlich zu den Wahlhelfern zum Einsatz kommen. Sie sollen die Besucherströme steuern, auf die Einhaltung der Abstände achten und Masken sowie Desinfektionsmittel ausgeben.



Werden in Duisburg noch Wahlhelfer benötigt? Es kommen rund 4200 Wahlhelfer zum Einsatz, weitere 300 stehen in Reserve zur Verfügung. Aktuell fehlen noch rund 500. „Das ist aber kein Problem, die werden wir noch zusammenbekommen“, erläutert der städtische Projektleiter Andreas Weinand. Er muss es wissen: Weinand ist bereits bei der 20. Wahl dabei.



Ich möchte noch Wahlhelfer werden. An wen kann ich mich wenden? Interessierte Bürger können sich noch telefonisch unter 0203 283-4399 oder per Mail an wahlhelfer@stadt-duisburg.de melden. Das geht auch über die Homepage der Stadt unter www. duisburg.de im Netz.

(mtm)