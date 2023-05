Forscher vergleichen Tausende Käufe So haben sich die Immobilienpreise in Duisburg seit 1990 verändert

In Duisburg haben sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Kostete der Quadratmeter im Jahr 1990 noch im Schnitt 1032 Euro, waren es im vergangenen Jahr 1869 Euro – eine Steigerung um rund 81 Prozent. Das ist das Ergebnis des German Real Estate Index (GREIX), einer neuen Immobilienpreisdatenbank, die das Exzellenzcluster Econtribute der Universitäten Bonn und Köln erarbeitet hat. In diesem Index werden mehrere Millionen Käufe von Immobilien in deutschen Großstädten verglichen.