Hubbrücke in Duisburg-Homberg „Dieser Beschluss beendet eine quasi ausweglose Situation“

In seiner jüngsten Sitzung am Montag hat der Rat der Stadt Duisburg beschlossen, die denkmalgeschützte Hubbrücke über den Rheinpreußenhafen ins Eigentum der Stadt zu übernehmen und den Eigentümern RAG und dem Chemiekonzern Ineos einen Ablösebetrag zu zahlen. Die historische Brücke soll später in städtischer Verantwortung vollständig saniert werden.