Boostern und Kinderimpfen in Duisburg : So geht es mit dem städtischen Impfangebot 2022 weiter

29. Dezember 2020: Impfaktion in einem Duisburger Altenheim. Auch ein Jahr später heißt es: impfen, impfen, impfen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die städtische Impfkampagne pausiert über den Jahreswechsel. Ab dem 3. Januar geht es dann aber wieder weiter – auch beim Kinderimpfen im Zelt auf dem Portsmouthplatz.

Dr. Volker Hunsmann, der an der Düsseldorfer Straße 111 in Rumeln-Kaldenhausen seine Praxis hat, ist auch heute noch am Start. Am Donnerstag wird hier noch von 8 bis 12 Uhr geimpft. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech/Pfizer sowie von Moderna. Der Impfstoff von Biontech ist für alle bis 30 Jahre vorgesehen. Grundsätzlich müssen Impfwillige mindestens 16 Jahre alt sein. Jeder kann einfach vorbei kommen, oder vorab telefonisch einen Termin reservieren, Ruf 02151 403765.

Der Arzt Ahmad-Mujtaba Mostakiem, der mit seinem 81-stündigen Impfmarathon in seiner Impfpaxis im Ibis-Hotel am Hauptbahnhof für Aufsehen sorgte, impft auch über den Jahreswechsel – dann aber nur tagsüber. Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr können sich Interessierte hier impfen lassen, ohne Anmeldung oder Termin.

INFO Die aktuellen Zahlen in Duisburg Kinderimpfstation Foto: crei⇥ Foto: Christoph Reichwein (crei) Verzögerung Wegen der Feiertage laufen einige Daten verzögert ein, zudem wird auch weniger getestet. Das ist bei den aktuellen Zahlen zu berücksichtigen. Möglicherweise ist die Zahl der Fälle auch höher. Inzidenz 164,6 (- 0,2) Fälle insgesamt 43.394 (+ 155) aktuell infiziert 1323 (- 50) genesen 41.279 (+ 202) gestorben 792 (+ 3) Kontaktpersonen in Quarantäne 652 in stationärer Behandlung 51 auf der Intensivstation 17

Die Impfangebote der Stadt liegen indes über den Jahreswechsel auf Eis. Die vier stationären Standorte sind vom 31. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen. Nach wochenlangem Dauerimpfen soll den Beteiligten nun auch ein paar Tage Ruhe gegönnt werden, bevor der Impfbetrieb am Montag, 3. Januar, wieder durchstartet.

Von 10.30 bis 17.30 Uhr gibt es dann wieder Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an folgenden Plätzen: Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, Lauerstraße, 47198 Duisburg; Fläche gegenüber der Merkez-Moschee in Marxloh, Warbruckstraße 51, 47169 Duisburg; ehemaliger Parkplatz von Real in Großenbaum, Buscherstraße, 47269 Duisburg sowie Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz), Mercatorstraße, 47051 Duisburg.

Die Stadt Duisburg bietet auch in der kommenden Woche wieder dezentrale Impfungen an folgenden Standorten jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr an:

Montag, 3. Januar Evangelische Kirchengemeide Alt-Duisburg, Lutherkirche Duissern, Martinstraße 39, 47058 Duisburg

Dienstag, 4. Januar Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Walsum, Elisabethstraße 8, 47178 Duisburg

Mittwoch, 5. Januar Evangelische Kirchengemeinde Rumeln-Kaldenhausen, Ulmenstraße 31, 47239 Duisburg

Donnerstag, 6. Januar Pfarrzentrum Christus König Rheinhausen, Langestraße 14, 47228 Duisburg

Freitag, 7. Januar Verein City-Wärme, Grabenstraße 180, 47057 Duisburg

Vorherige Anmeldungen seien an keinem der Standorte notwendig, so die Stadt. Um die Wartezeit jedoch so kurz wie möglich zu halten, wird empfohlen, die benötigten Unterlagen (zweimal Aufklärungsbogen, zweimal Anamnese, zweimal Impfeinwilligung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Die Unterlagen können auf der Internetseite des RKI heruntergeladen werden (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html)

Die Auffrischungsimpfung ist vier Monate nach der Zweitimpfung möglich. Eine Impfung frühestens vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis ist ausschließlich für immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort als Optimierung der primären Impfserie zu ermöglichen. Der vor Ort verwendete Impfstoff für Erstimpfungen hängt dabei von der jeweiligen Verfügbarkeit ab. Die Zweitimpfungen werden jedoch mit dem gleichen Impfstoff vorgenommen, wie bei den Erstimpfungen (BioNTech oder Moderna). Die Drittimpfung erfolgt immer mit einem mRNA Impfstoff.

Lesen Sie auch Boostern an Heiligabend : Viele kommunale Impfzentren in NRW zwischen den Feiertagen geöffnet

Für die Impfung an einem der vorgenannten Standorte muss ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. Bei einer Zweit- und Drittimpfung ist zudem zwingend die Bescheinigung über die bereits erfolgten Corona-Impfungen vorzuzeigen. Es wird daher empfohlen, den Impfausweis mitzubringen.

In dem Zelt auf dem Portsmouthplatz am Hauptbahnhof sind von montags bis freitags zwischen 13 und 17.30 Uhr sowie an Wochenenden jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr auch Kinderimpfungen möglich. Auch das Kinderimpfzelt ist vom 31. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Eltern sollten zur Impfung ihrer Kinder sowohl Ausweis, Impfausweis und einen ausgefüllten Aufklärungs- und Anamnesebogen mitbringen. Individuelle Fragen können vor Ort mit dem impfenden Kinderarzt geklärt werden.

Die Stadt Duisburg bittet Eltern ausdrücklich darum, den eigenen Kinderarzt aufzusuchen, sofern deren Kinder besondere gesundheitliche Problemen haben. Für die Impfung ist außerdem eine Einwilligung der sorgeberechtigten Personen erforderlich. Bei Unterschrift nur einer sorgeberechtigten Person bestätigt diese, dass die Zustimmung der anderen sorgeberechtigten Person eingeholt wurde.

Entsprechend der Empfehlung der ständigen Impfkommission (STIKO) ist für die Impfung gegen COVID-19 ist eine ärztliche Beratung und Aufklärung vor Ort erforderlich. Verimpft wird ein speziell für Kinderimpfungen freigegebener Impfstoff der Firma Biontech, der für Kinder entsprechend dosiert ist.

Die Impfung in dieser Altersgruppe ist sowohl mit, als auch ohne vorherige Terminabsprache möglich. Verbindliche Termine können unter https://gesundheitsamt-corona-terminvereinbarung.duisburg.de online vereinbart werden.

Eine Zweitimpfung kann drei Wochen nach der Erstimpfung vorgenommen werden. Bei der Buchung im Onlineportal wird direkt ein Zweittermin im entsprechenden Zeitraum angeboten.