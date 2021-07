Duisburger Geschichten und Geschichte : So faszinierend waren die Seifenkistenrennen am Uhlenhorst

So faszinierend waren die Seifenkistenrennen am Uhlenhorst

Serie Duisburg 1951, so der Historiker Jonas Springer, begann die große Zeit der Seifenkistenrennen in Duisburg. Auf dem Uhlenhorst lieferten sich Nachwuchspiloten einst spannende Wettkämpfe. Ein Interview über Zeitgeist und frühes Markensponsoring.

Die ersten Seifenkistenrennen in Duisburg fallen in die Zeit des Wirtschaftswunders. Gibt es einen historischen Kontext?

Springer Die Adam Opel AG, deren Mutterkonzern „General Motors“ in Ohio die Weltmeisterschaft der Seifenkistenfahrer durchführte, hatte einen offiziellen Wettbewerb in Deutschland eingeführt. Die Nachwuchs-Piloten fuhren um den „Großen Opel Preis“. Eine weiße Mütze, ein Rennhelm, kurze schwarze Hosen und ein gelbes Rennhemd sowie ein kompletter Bausatz für eine Seifenkiste wurde von Opel bereitgestellt. Merchandising nennt man das heute. Der Gewinner des Derbys bekam 5000 Mark als Preisgeld, mitunter die Garantie auf einen Ausbildungsplatz und eine Reise in die Vereinigten Staaten, wo er am All American Soap Box Derby in Akron teilnehmen durfte.