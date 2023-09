Opernscouts der Rheinischen Post „Partyhölle bis an den Rand der Peinlichkeit“

Zum ersten Mal waren die Scouts, die gewissermaßen als Vertreter des Publikums bei den Duisburger Premieren der Rheinoper dabei sind und gleich im Anschluss an die Aufführungen ihr (vorläufiges) Urteil abgeben, bei einer Operette dabei. Sonst sind es Opern- und Ballettpremieren. Der große und lang anhaltende Jubel, der im Theater am Ende der Vorstellung ausbrach und der dem Ensemble zahlreiche „Vorhänge“ bescherte, spiegelte sich auch in der Scout-Runde wider. Zumindest bei den meisten.