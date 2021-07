Von Schnaps und Knickerwasser : So entwickelte sich die berühmte Trinkhallen-Kultur in Duisburg

Von Knickerwasser bis Sinalco: Das Trinkhallensortiment der 60er Jahre in Duisburg. Foto: Harald Küst

Serie Duisburg Extremer Branntweingenuss der Fabrikarbeiter war im 19. Jahrhundert ein Problem. Statt mit Schnaps sollte der Durst mit Mineralwasser gestillt werden. So entwickelte sich die Trinkhallen-Kultur in Duisburg. Ein Blick in die Geschichtsbücher.