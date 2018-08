Duisburg: Sinti und Roma empört über OB Sören Link

Berlin/Duisburg Der Zentralrat der Sinti und Roma fordert in der Kindergeld-Debatte von SPD-Chefin Andrea Nahles eine Distanzierung von ihrem Parteifreund, Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.

„Eine Partei mit einer Vielzahl von mir hochgeschätzten Politikern darf derartige rassistische Äußerungen nicht unwidersprochen lassen“, erklärte der Vorsitzende Romani Rose am Montag. Er übermittelte Nahles ein entsprechendes Schreiben und forderte, an dem geplanten Treffen mit Oberbürgermeistern am 27. September in Berlin teilnehmen zu dürfen.