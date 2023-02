Raketen auf Einsatzkräfte geschossen Silvester-Krawalle in Duisburg – so jung sind die Täter

Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei haben in Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Silvesternacht Videoaufnahmen ausgewertet und Zeugen befragt. Anhand des Beweismaterials identifizierten die Beamten zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden, die in der Silvesternacht mit Raketen oder Böllern Einsatzkräfte attackiert haben.