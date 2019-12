Sigmar Gabriel zu Gast in Duisburg : Sigmar Gabriel spricht vor Unternehmern

Sigmar Gabriel kommt zum Unternehmertag des Unternehmerverbandes. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Duisburg Unternehmertag Zeitenwende in der Weltpolitik: Über die neue Rolle Deutschlands in einer sich verändernden Welt referiert Sigmar Gabriel (Foto: dpa) beim Unternehmertag am Donnerstag, 5. Dezember, im Duisburger Haus der Unternehmer an der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz.

Der ehemalige deutsche Außenminister, langjährige SPD-Vorsitzende und neue Vorsitzende der Atlantik-Brücke fand in einem Vorab-Interview in der aktuellen Ausgabe der Zeitung der Verbandsgruppe bereits deutliche Worte: „Entweder wir kümmern uns selbst um unsere Interessen oder wir werden im besten Fall Zuschauer der Weltpolitik, im schlimmsten Fall Spielball“. Wie aus seiner Sicht die Weichen richtig gestellt werden können, wird er den geladenen Gästen am Donnerstag näher bringen. In seinem aktuellen Buch „Zeitenwende in der Weltpolitik“ fordert Sigmar Gabriel unter anderem, dass Deutschland mehr für die Verteidigung Europas ausgeben soll. Moderatorin Nicole Bastian, Leiterin des Auslandsressorts des Handelsblatts, wird mit Gabriel im Anschluss tagesaktuelle Themen diskutieren und Fragen aus dem Publikum aufgreifen. Eröffnen wird die Veranstaltung Dr. Marcus Korthäuer, Vorstandsvorsitzender der Unternehmerverbandsgruppe. Zum Unternehmertag werden unter anderem die Mitglieder des Unternehmerverbandes eingeladen. Christian Kleff, Kommunikationsleiter der Unternehmerverbandsgruppe: „Das wird ein spannender Abend. Wir hoffen natürlich, dass Sigmar Gabriel auch etwas zur aktuellen Situation der Bundes-SPD sagt.“ Die Besucher werden sicher wissen wollen, wie er das neue Führungs-Duo einschätzt.

(RP)