Kostenpflichtiger Inhalt: „Es ist unbegreiflich“ : Siemens Energy streicht mehr als 300 Stellen in Duisburg

„Siemens Energy“ an der Frankfurter Börse: Parallel zu den Stellenkürzungen veröffentlichte das Unternehmen am Dienstag sehr positive Zahlen für das erste Quartal 2021. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Duisburg 7800 Arbeitsplätze will das Unternehmen weltweit abbauen. Einen beträchtlichen Teil davon in Duisburg, wie der Betriebsrat am Mittwoch bestätigte. Dort herrscht großes Unverständnis über die Entscheidung.