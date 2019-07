Verkehr : Sieben Verletzte bei Unfällen

Duisburg Es gab Unfälle in Hochfeld, Marxloh und Meiderich.

(th) Bei drei Unfällen sind am Dienstag sieben Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. In Hochfeld auf der Wörthstraße ist eine Autofahrerin gegen 14.40 Uhr nach links auf einen Supermarktparkplatz abgebogen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen. Sie selbst und eine Beifahrerin des BMW-Fahrers wurden leicht verletzt.

Darüber hinaus ist ein Autofahrer (54) in Marxloh gegen 18.15 Uhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich an der Sandstraße in die Roonstraße gefahren. Dabei stieß er mit einem kreuzenden Radfahrer zusammen. Der Radler kam ins Krankenhaus