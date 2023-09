Vorfall in Duisburg-Walsum Jugendliche schlagen Busfahrer krankenhausreif

„Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste“, erklärte Polizeisprecher Daniel Dabrowski am Montagmorgen auf Nachfrage der Redaktion. Unter anderem habe der Busfahrer schwere Prellungen im Gesicht erlitten. Der Vorfall ereignete sich auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße in Höhe der Haltestelle „Walsum Rathaus“.