Neubaugebiet Am Alten Angerbach Warum Häuslebauer hier mehr als eine Million Euro investieren müssen

Huckingen · Die Bewerbungsfrist für die letzten sieben noch nicht vergebenen Grundstücke im Neubaugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen hat begonnen. Diesmal gibt es kein Bieterverfahren – trotzdem müssen Häuslebauer in einigen Fällen mehr als eine Million Euro investieren. Wie man sich bewirbt und was die Grundstücke kosten.

13.02.2023, 17:20 Uhr

Das Neubaugebiet liegt im Grünen in der Nähe zur Stadtgrenze nach Düsseldorf. Foto: Hans Blossey / imago