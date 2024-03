Synagoge in Duisburg Ein Abend für Frieden, Freiheit und Freundschaft

Eine solche Veranstaltung des Spendensammelns fand jetzt am Montag in der Duisburger Synagoge der Jüdischen Gemeinde statt. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalpolitik, darunter die Bürgermeister von Moers, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn, der Landes- und Bundespolitik. An künstlerischen Beiträgen gab es einzigartige überwiegend armenische Musik und eine Lesung von Dichterinnen-Texten, darunter Else Lasker-Schüler, der Schauspielerin Dagmar Geppert.